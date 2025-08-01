Este viernes comenzaron los trabajos de renovación en los carriles centrales de la carretera Chapala, lo que desde las primeras horas generó un severo congestionamiento vial en ambos sentidos de la vialidad.

De acuerdo con un recorrido realizado por Notisistema, al mediodía transitar el tramo que va de Periférico Nuevo hasta el nodo del Álamo Industrial tomó una hora con nueve minutos.

El tráfico avanza a vuelta de rueda, con detenciones de hasta tres minutos en algunos puntos.

Tan solo para incorporarse desde Periférico Nuevo hacia la carretera Chapala fue necesaria una espera aproximada de ocho minutos.

En el sentido Guadalajara–Aeropuerto, la congestión inicia desde las inmediaciones del hotel El Tapatío, con retrasos de hasta 40 minutos. (Por Edgar Flores Maciel.)