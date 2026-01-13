Acompañado de senadoras integrantes de la Mesa Directiva, encabezadas por la actual presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, el ex presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, develó el retrato con el que se da cuenta de su gestión al frente de este órgano legislativo, asegurando que costó menos que otros.

“Yo creo son 32 mil o una cosa así, ¿no? 32 mil. No, los que costaron cien mil fueron los de Escudero y de Beltrones, creo. No, esto fue tres veces menor que el costo de estos cuadros como cinco o seis años antes y es la pintura que ha estado haciendo los cuadros los últimos, no sé si siete u ocho años y es lo que la artista cobra”.

Noroña dijo además, que le parecía ridículo que lo criticaran por esta ceremonia, y que lo relacionaran con sus viajes internacionales, porque sin duda tenía derecho a llevarla a cabo. (Por Arturo García Caudillo)