Desechar las propuestas de los consejeros del INE no le corresponde a nadie más, excepto al Congreso, asegura el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, en torno a la iniciativa de reforma electoral.

“Respeto a Pablo Gómez por su historia y lo respeto por su coherencia, pero en todo caso será la Cámara, el Congreso de la Unión, las cámaras las que decidan. También, los consejeros que son profesionales o las organizaciones distintas deberían saber o recordarles que no hubiese habido premura o apresuramiento, sino que el lugar natural de hacer propuestas de modificación son las cámaras del Congreso de la Unión”.

Lo anterior, tras la negativa del presidente de la Comisión presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez, de incluir las propuestas del INE en el documento final y que en próximos días será entregado al Congreso. (Por Arturo García Caudillo)