La Cámara de Comercio de Guadalajara estimó una derrama económica de mil 260 millones de pesos en la Zona Metropolitana de Guadalajara por el Día de las Madres, lo que representa un aumento de 3.7 por ciento respecto al 2025.
De acuerdo con el organismo, se prevén beneficios para más de 115 mil negocios, con un gasto promedio por hogar de mil 638 pesos.
El mayor consumo se concentrará en flores, restaurantes y alimentos en casa, seguido de ropa y calzado.
Día de las Madres dejará derrama de mil 260 mdp en ZMG
