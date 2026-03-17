El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el próximo lunes se reunirá con autoridades educativas estatales para revisar el calendario del ciclo 2025-2026.
El funcionario señaló que el objetivo es analizar posibles ajustes tras las reacciones generadas por la propuesta de adelantar el cierre al 5 de junio.
Indicó que se han recibido planteamientos de madres y padres de familia, los cuales serán considerados para definir eventuales modificaciones.
Jalisco, Guanajuato y Nuevo León rechazaron la medida y aseguraron que cumplirán con el calendario como está pactado.
SEP revisará el lunes cierre anticipado de calendario escolar tras críticas
El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el próximo lunes se reunirá con autoridades educativas estatales para revisar el calendario del ciclo 2025-2026.