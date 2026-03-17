El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el próximo lunes se reunirá con autoridades educativas estatales para revisar el calendario del ciclo 2025-2026.

El funcionario señaló que el objetivo es analizar posibles ajustes tras las reacciones generadas por la propuesta de adelantar el cierre al 5 de junio.

Indicó que se han recibido planteamientos de madres y padres de familia, los cuales serán considerados para definir eventuales modificaciones.

Jalisco, Guanajuato y Nuevo León rechazaron la medida y aseguraron que cumplirán con el calendario como está pactado.