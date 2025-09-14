Los Charros de Jalisco siguen sin responder en la Serie del Rey y este sábado perdieron 7 carreras por 2 ante los Diablos Rojos del México en el estadio Panamericano de Zapopan, ante una gran entrada, por lo cual los llamados Pingos están a un solo triunfo de coronarse campeones nuevamente en la Liga Mexicana de Beisbol.

Al bate la clave del triunfo fueron: José Pirela quien bateó de 3-2 con un cuadrangular y produjo cuatro carreras y Carlos Pérez el cual conectó dos vuelacercas. Luis Iván Rodríguez, finalizó su labor de 4.0 entradas con cinco carreras y ocho imparables.

Hoy a las 5 de la tarde se juega el cuarto encuentro de la serie del rey en el Estadio Panamericano. Los pitchers anunciados son Efraín Contreras, por los Diablos Rojos, y por Jalisco abre Eduardo Vera.