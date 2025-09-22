Con una inversión inicial de 500 millones de dólares, la compañía Diageo inauguró este lunes su nueva planta en La Barca, Jalisco, considerada la mayor inversión de la compañía en Latinoamérica y el Caribe en la última década.

El proyecto, junto con la expansión de su centro en Atotonilco El Alto, generará mil empleos directos en la entidad.

Durante el acto, autoridades estatales asegurarán que se garantizará energía e infraestructura hídrica para impulsar más inversiones.

Diageo, líder mundial en bebidas premium y dueña de marcas como Don Julio, Johnnie Walker y Smirnoff, fortalece así su presencia en México, donde ya opera oficinas en Ciudad de México y Guadalajara.