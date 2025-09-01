¡No más Federación de Estudiantes Universitarios!, esto piden los alumnos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quienes protestaron y marcharon este lunes para exigir la disolución de la FEU.

Según argumentan, no se sienten representados, pues dicen que hay más interés político que ver por el bien de los estudiantes.

Es voz de Ming, una de las inconformes.

“Más que crear un nuevo organismo, es que cada plantel tenga su propia asamblea y las decisiones se sometan a una votación, donde todas las personas que quieran participar participen. Porque actualmente, en las elecciones de la FEU, menos del 20 por ciento del estudiantado participa votando -¿Pero ese es un tema más bien que el estudiante no va a votar o por qué crees?- Justamente no se vota, creo por una falta de interés”.

Los estudiantes entregaron cuatro pliegos petitorios a las autoridades de la Universidad de Guadalajara. (Por Gustavo Cárdenas)