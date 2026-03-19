En el marco del Día Mundial del Agua, la empresa Diageo México informó que durante el año fiscal 2025 logró regresar a la naturaleza más del doble del volumen de agua utilizado en sus operaciones tequileras en Jalisco.

La compañía detalló que desde 2023 ha invertido más de 100 millones de pesos en proyectos de infraestructura hídrica en la región.

Entre las acciones destacan la instalación de 40 sistemas de captación de agua de lluvia en escuelas, que benefician a más de seis mil estudiantes.

Asimismo, reportó la construcción de humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales y su reutilización en actividades agrícolas, así como la modernización del sistema de agua potable en Atotonilco El Alto, que abastece a aproximadamente 33 mil habitantes.

La empresa también indicó que ha plantado más de 50 mil árboles nativos y que implementa prácticas de agricultura regenerativa para mejorar la infiltración de agua y la salud del suelo.

Además, señaló su adhesión al Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad. (Por Edgar Flores Maciel)