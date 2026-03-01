Al participar de la inauguración de la 89 Convención Nacional Bancaria, en Cancún, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, hizo un llamado a la banca comercial a impulsar el pago digital y que este llegue a toda la población.

“Autoridades e intermediarios debemos atender el rezago que aún se enfrenta en la adopción de pagos digitales por parte de algunos sectores de la población. Para ello, entre otras plataformas está disponible el sistema de pagos electrónicos interbancarios, el SPEI, que cuenta con todas las características necesarias para que los bancos amplíen el uso de pagos inmediatos”.

Indicó que durante 2025, se llevaron a cabo más de siete mil quinientos millones de transferencias electrónicas mediante SPEI, lo que significó 600 billones de pesos. (Por Arturo García Caudillo)