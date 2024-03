Seguir dialogando desde la Mañanera no va a servir a nadie y por el contrario podría radicalizarse la situación, asegura el vocero de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales.

“Madres y padres no vamos a dejar de luchar, las protestas van a seguir, las protestas van a continuar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que avance la investigación. O sea, no podemos regresar las madres y padres, irnos y decir bueno, ahí la dejamos a ver qué pasa. No, la investigación tiene que seguir, porque creo que si seguimos en la Mañanera, desde la Mañanera se sigue escalando el encono y nosotros también desde nuestra posición quién sabe dónde vamos a parar”.

Lo anterior, tras el encuentro que sostuvieron con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, a quien solicitaron fungir como interlocutor ante el Gobierno Federal. (Por Arturo García Caudillo)