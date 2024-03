Sigue la alerta por dengue en el país y aunque Jalisco presenta números bajos es importante aplicar las medidas preventivas para eliminar los criaderos del mosco transmisor de la enfermedad, señala el secretario de Salud, Fernando Petersen.

“Y seguimos insistiendo en que nos ayuden por favor, porque este es un año en el que, no queremos decir que va a ser terrible, pero hay muchos focos de alarma en el sentido de que los casos van a la alza en todo el país. Afortunadamente en Jalisco no es así, pero eso significa que no vaya a poder prender. Tenemos seis casos nuevos de dengue, en total en el año tenemos 69 y ninguna defunción, nos encontramos en el lugar 16 por tasa y 14 por el número de casos”.

Reconoce que actualmente circula el serotipo tres del dengue que puede provocar enfermedad grave. (Por Claudia Manuela Pérez)