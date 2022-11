El delantero Alexis Vega ha sido de lo mejor que ha tenido la Selección Mexicana en la preparación al Mundial y en Chivas lo siguen de cerca pues desean que triunfe. Isaac Brizuela manifestó que incluso, el anhelo de Vega es ya no volver al Guadalajara sino irse a jugar a Europa.

“Lo que está haciendo Vega es decirle que siga por ese mismo camino. Esa hambre que tiene peleando todas las pelotas y disfrutando, y cuando empieza a jugar te das cuenta de que está suelto y que quiere aprovechar la oportunidad. Lo que él nos dijo es que va a tratar de no regresar, ‘quiero quedarme en Europa’ y estoy seguro con este nivel que trae, estoy seguro de que lo puede lograr”.

Dijo Brizuela que si Vega sale de Chivas, ojalá llegue un refuerzo.

Por otro lado Chivas vivió su segundo entrenamiento al mando del técnico Veljko Paunovic en el club de Verde Valle y de inmediato ya comenzó con trabajo en cancha.

“El primer día que empezamos a trabajar en campo me hizo recordar a Almeyda que no lo conocíamos. Recordaba que cuando él llegó hasta hacíamos caras largas porque tenían buena relación con el cuerpo técnico anterior. Te hace recordar esos buenos momentos, te motiva porque vivir esos momentos de alegría te motiva y eso te hace pensar positivo. Veo con similitud las ganas con las que viene el entrenador, muy ilusionado y la directiva, cuerpo técnico y jugadores estamos unidos con el proyecto”, dijo Brizuela.

Elementos que estuvieron fuera en otros clubes entrenan para ver si pueden quedarse como José Van Rankin , Alejandro organista, Zahid Muñoz y Alejandro Mayorga. (Por Martín Navarro Vásquez)