El cantante José María Napoleón regresa a Guadalajara con su gira “Hasta Siempre, Canción Final” con la que se despide de los escenarios y en entrevista con Notisistema, reveló que está a punto de terminar lo que será su segundo libro:

“Ya estoy terminando el segundo, será de mi despedida también, y yo después me dedicaré también escribir, porque quiero hacer un libro de versos, de poemas y versos, pero este de mi despedida ya casi lo estoy terminando, ya tengo cuatro manuscritos y tengo otros escritos en mi computadora, ya casi, no quiero un libro que se extienda a mil hojas o no sé cuántas, lo más esencial”.

José María Napóleón aseguró que Guadalajara es una de las ciudades a las que más cariño le tiene, por lo que se siente feliz y conmovido de regresar para presentarse este viernes 18 de noviembre en el Auditorio Telmex. (Por Katia Plascencia Muciño)