Después de más de dos meses, los dictámenes forenses al cuerpo de Eréndira, quien falleció durante una cirugía estética en la Clínica San Miguel Country de Guadalajara, confirmaron que la causa de muerte está directamente relacionada con la intervención quirúrgica.

La Fiscalía de Jalisco señaló al cirujano y al anestesista como presuntos responsables.

Blanca Trujillo vice fiscal de personas desaparecidas de Jalisco añadió.

“Me comentan que solamente están en espera de que el Poder Judicial nos fije fecha para la audiencia, para formular la imputación, entonces ya está el dictamen y ya está judicializada la carpeta”.

La funcionaria añadió que, por el tipo de delito, no se consideró como vía principal solicitar una orden de aprehensión, sino que se pedirá al juez la audiencia de imputación mediante cita. (Por Edgar Flores Maciel)