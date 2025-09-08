Son 140 millones de pesos el total del fraude por la venta de departamentos en las Villas Panamericanas en Zapopan, informó el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien reveló que el principal responsable, y por quien ya hay una orden de aprehensión, está como ilocalizable.

“Esta persona y que fraudulentamente obtuvo de parte de FOJAL en los años 2014, 2015 y 2016, y que no ha pagado, por supuesto. Hoy esta persona está no localizable; tenemos todo para que pague sus tranzas y que pueda resarcir este patrimonio en beneficio de los trabajadores de Jalisco, en beneficio de las finanzas del estado, y esta persona está como no presentada”.

El gobernador adelantó que, de ser necesario, pedirán apoyo a la Interpol para localizar al presunto empresario fraudulento. (Por Gustavo Cárdenas)