Un juez de control de Villahermosa dictó prisión a Hernán Bermúdez Requena, “El Abuelo” o “Comandante H”, presunto líder de “La Barredora”, por el delito de desaparición forzada de personas que la Fiscalía de Tabasco le imputó este martes.

El exsecretario de Seguridad Pública de la entidad compareció por videoconferencia desde el penal del Altiplano, donde este preso desde septiembre del año pasado, en audiencia sobre un nuevo proceso penal en su contra.

Durante la diligencia, el juez de control le ratificó la prisión preventiva y concedió a la defensa del exmando policiaco la ampliación del plazo constitucional para resolver situación jurídica.