Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra Jaciel Antonio ‘N’, El Pelón, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, ligado con el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

El hombre fue acusado por los delitos de cohecho y extorsión agravada.

Se presume que Jaciel Antonio ‘N’ se dedicaba a reclutar jóvenes para el Cártel Jalisco Nueva Generación en centros de rehabilitación para adicciones, quienes posteriormente desempeñaban funciones de sicariato y distribución de drogas.

Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que este domingo 30 de noviembre regresará a comparecer.