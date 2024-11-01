Dirigentes del Frente Nacional para el Rescate del Campo y de la Unión Nacional de Transportistas se reúnen esta tarde con funcionarios de la Secretaría de Gobernación para entablar una mesa de diálogo.

La reunión inició con retraso debido a que los líderes campesinos acusaron que funcionarios de la dependencia intentaron ingresar a la mesa a personas ajenas a su movimiento, presuntamente vinculadas a las empresas MINSA y MASECA.

Al revisar la lista de asistentes, los dirigentes detectaron a un grupo de productores de Guanajuato encabezados por Mauricio Pérez, por lo que condicionaron su acceso.