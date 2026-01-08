Un juez federal dictó prisión preventiva contra Eduardo Enrique Gómez García, ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, cercano a Genaro García Luna.

Al funcionario público, detenido en Puebla, lo acusan por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

En audiencia inicial, el Ministerio Público formuló la imputación y la defensa del señalado se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica.