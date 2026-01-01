El técnico del Atlas Diego Martín Cocca dijo misión cumplida con reforzar al equipo con los defensas argentinos Rodrigo Schlegel y Manuel Capasso, quienes serán titulares este viernes en el inicio del Torneo de Clausura 2026.

“Era muy importante reforzar la defensa. Estamos contentos con los jugadores que llegaron y convencidos de que nos van a ayudar a construir el equipo que queremos. Vamos a tener jornadas dobles y partidos cada tres días. Cada partido será una final y tenemos que construir una mentalidad ganadora, de nunca dejar de buscar el resultado”.

Atlas no busca más refuerzos y el brasileño Matheus Doria queda libre para buscar nuevo club.

Por su parte el dirigente del equipo Aníbal Fajar comentó: “Afortunadamente, el trámite necesario del registro de Manuel Capasso y Rodrigo Schlegel ante la liga ya fue concluido, por lo cual contaremos con ambos jugadores. Uno de los recursos más importantes que podemos darle a Diego y su cuerpo técnico es el tiempo para preparar al equipo y al plantel que hemos conformado. Hoy estamos enfocados en el partido del viernes contra Puebla y en sacar los tres puntos con el grupo que tenemos”. (Por Martín Navarro Vásquez)