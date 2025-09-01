Un juez federal impuso prisión preventiva oficiosa a Jesús Alberto “N”, excolaborador de Genaro García Luna, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

La Fiscalía General de la República informó que, entre 2013 y 2015, el hombre habría simulado contratos de servicios para desviar recursos públicos hacia empresas vinculadas al exsecretario de Seguridad.

Durante ese periodo, el imputado fungió como director de Tecnologías de la Información del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social.

Además, presuntamente facilitó contratos a la red empresarial ligada a García Luna.