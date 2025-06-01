La violencia continúa en Culiacán, Sinaloa, donde en distintos puntos se reportaron cuatro personas asesinadas y dos inmuebles atacados e incendiados.

Uno de los homicidios ocurrió sobre avenida Insurgentes, a dos calles del Palacio de Gobierno, donde fue baleado un expolicía municipal, de 55 años, quien murió en el hospital.

En hechos separados, dos motociclistas fueron atacados a tiros y fallecieron en el lugar.

En la sindicatura de Aguaruto fue localizado el cuerpo de una mujer con impactos de bala.

Además, en la colonia San Rafael, sujetos armados incendiaron dos negocios.