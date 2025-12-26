Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a Yoel Alter, presunto integrante de la secta ultraortodoxa “Lev Tahor”. Fue detenido en Chiapas por elementos federales, quienes le cumplimentaron una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con el fin de cometer trata de personas.

La secta” Lev Tahor”, fue fundada en Jerusalén en 1988 y es señalada de abuso infantil, pedofilia, secuestros y negligencia de menores, lo que ha obligado a sus integrantes a cambiar de ubicación constantemente para evitar la intervención de la justicia. Opera principalmente en Israel, Nueva York, Guatemala y en México.