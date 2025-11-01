Las autoridades peruanas reforzaron la vigilancia policial en los alrededores de la embajada de México en Lima para impedir un posible escape de la exprimera ministra Betssy Chávez, asilada en esa sede diplomática desde noviembre y quien enfrenta cargos por su presunta participación en el intento del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso en diciembre de 2022.

El comandante general de la Policía Nacional, general Óscar Arriola, dijo que el número de agentes apostados en todos los accesos a la embajada en el distrito de San Isidro, en Lima, se ha “duplicado e incluso triplicado” en los últimos días por el riesgo de que se aprovechen las celebraciones navideñas para intentar una fuga.