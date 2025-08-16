Un juez dictó prisión preventiva contra Alfredo Salvador “N” y Jessica Nohemí “N”, tío y madre de un niño de seis años, por presunto maltrato y abuso sexual.

Alfredo fue imputado por abuso sexual infantil, corrupción de menores y maltrato, luego de que difundiera un video del ataque en la dark web mientras que Jessica enfrentará cargos por maltrato infantil.

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, el menor vivía con su madre en Zapopan, pero tras denuncias de violencia fue puesto bajo custodia del tío en Tlajomulco, donde ocurrieron los abusos.

El niño se encuentra bajo resguardo y recibe atención médica y psicológica.

La audiencia de vinculación a proceso de ambos será el próximo miércoles.