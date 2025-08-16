Una motociclista de aproximadamente 30 años perdió la vida este sábado al derrapar en la carretera a Nogales, a la altura de La Venta del Astillero.
La Guardia Nacional y paramédicos arribaron al sitio, donde confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.
Familiares acudieron al lugar para reconocer a la víctima.
Personal forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue, mientras la Fiscalía del Estado inició las investigaciones correspondientes.
Mujer muere tras derrapar en moto sobre la carretera a Nogales
