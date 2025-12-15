El DIF Guadalajara destinó un millón de pesos en apoyos económicos para integrantes de la cuarta generación del programa Emprendimiento Ausencias Guadalajara, dirigido a familias que buscan a un ser querido desaparecido.

De las 72 personas que concluyeron el curso, 51 recibirán 19 mil 600 pesos para desarrollar o fortalecer proyectos productivos como parte de la estrategia Acompañar las Ausencias.

El esquema municipal busca reducir desigualdades, promover autonomía económica y fomentar iniciativas sostenibles para quienes enfrentan la ausencia de un familiar.