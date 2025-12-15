El DIF Guadalajara destinó un millón de pesos en apoyos económicos para integrantes de la cuarta generación del programa Emprendimiento Ausencias Guadalajara, dirigido a familias que buscan a un ser querido desaparecido.
De las 72 personas que concluyeron el curso, 51 recibirán 19 mil 600 pesos para desarrollar o fortalecer proyectos productivos como parte de la estrategia Acompañar las Ausencias.
El esquema municipal busca reducir desigualdades, promover autonomía económica y fomentar iniciativas sostenibles para quienes enfrentan la ausencia de un familiar.
DIF GDL impulsa emprendimientos de familias de personas desaparecidas
El DIF Guadalajara destinó un millón de pesos en apoyos económicos para integrantes de la cuarta generación del programa Emprendimiento Ausencias Guadalajara, dirigido a familias que buscan a un ser querido desaparecido.