La reforma electoral será tan profunda como la judicial, afirma la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

“Es una iniciativa que tendrá que ser muy profunda en nuestro país para todo lo que significa este Poder Legislativo y en ese sentido está hablando de la misma conformación. Entonces yo creo que es el plato más fuerte, diría yo, del periodo, que será una reforma tan profunda como la Judicial”.

Indica que la base de esta reforma será la austeridad republicana, tanto en los partidos como en lo relativo a los gastos de campaña, y en torno a los legisladores plurinominales, pidió esperar a conocer cómo llega la iniciativa. (Por Arturo García Caudillo)