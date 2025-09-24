El DIF Guadalajara firmó un convenio con la asociación civil FM4 Paso Libre para fortalecer la atención a personas migrantes y refugiadas en situación de vulnerabilidad.

La alianza permitirá que este sector acceda a programas alimentarios, educativos, recreativos y de desarrollo comunitario que ofrece el organismo municipal.

En la firma participaron representantes de ambos organismos, quienes coincidieron en que el acuerdo representa un avance hacia el bienestar y la integración.