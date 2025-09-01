La disculpa pública ofrecida este miércoles por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, a familias de personas desaparecidas debe convertirse en acciones concretas, señaló Natividad Guerrero, víctima de violaciones a derechos humanos en 2010 tras la desaparición de su hija, su yerno y dos personas más.

Durante el acto protocolario, Guerrero expresó.

“Estas disculpas públicas es lo mínimo que pueden hacer las autoridades ante tanta indolencia omisiones y violaciones a los Derechos Humanos ante la desaparición de un familiar. Es importante que las autoridades de Jalisco tomen todas las medidas necesarias para apoyarnos en la búsqueda, para sensibilizar a los servidores públicos y no vuelvan a violentar jamás a una familia”.

Recordó que la disculpa pública realizada el pasado 15 de agosto por la Fiscalía de Jalisco derivó en un acto de revictimización, por lo que insistió en que las autoridades deben garantizar la reparación integral del daño a las familias afectadas. (Por Edgar Flores Maciel)