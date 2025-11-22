El DIF Guadalajara destacó la entrega de un millón 207 mil apoyos y servicios en áreas como salud, ayuda humanitaria, inclusión, educación y atención comunitaria, durante 2025.

La dependencia subrayó que este año se fortaleció la atención a infancias, adultos mayores, personas con discapacidad y población vulnerable.

Asimismo, destacó el programa “Familias de Corazón”, que permitió que niñas, niños y adolescentes vivan en familias de acogida, así como acciones de salud, becas para hijos de personas desaparecidas y mejoras en albergues.