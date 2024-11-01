La sífilis, una infección de transmisión sexual que puede causar graves daños si no se trata, continúa en ascenso en México.
Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los contagios son asintomáticos, lo que retrasa su diagnóstico.
En México, el Boletín Epidemiológico reporta 18 mil 83 casos confirmados de sífilis adquirida hasta la semana 44 de 2025, un aumento de 17.5 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.
Autoridades advierten que muchos pacientes son detectados en etapas avanzadas por falta de síntomas.
Reportan aumento de casos de sífilis en México
La sífilis, una infección de transmisión sexual que puede causar graves daños si no se trata, continúa en ascenso en México.