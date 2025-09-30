A partir de este 30 de septiembre, el DIF Jalisco instaló un centro de acopio para apoyar a las familias que se han visto afectadas por las lluvias en el estado.

El subdirector general administrativo del DIF, Gustavo Vaca, informó que en este nuevo centro de acopio, los ciudadanos podrán colaborar con insumos para apoyar a los damnificados.

Se recibirán artículos de limpieza personal y alimentos para perro y gato, al aclarar que, por el momento, no se necesita ropa.

Las autoridades apelan a la solidaridad de los jaliscienses que puedan sumarse a la causa para apoyar a las familias que lo han perdido todo en este temporal de lluvias, no solo en la zona metropolitana, sino también al interior del estado.