Mauricio Farah asumió esta tarde como alcalde sustituto del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

En sesión extraordinaria de Cabildo, el funcionario municipal rindió la protesta de Ley en sustitución del alcalde Mauricio Fernández Garza, quien falleció hace una semana.

Tras el deceso de Mauricio Fernández, de manera unánime los diputados en el Congreso local designaron a Mauricio Farah como alcalde sustituto de San Pedro para el periodo 2025-2027.