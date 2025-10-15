El Sistema DIF Jalisco entregó este miércoles 1.5 toneladas de ayuda humanitaria a familias afectadas por el temporal de lluvias en el municipio de Tototlán, como parte de la atención a las comunidades dañadas por las recientes inundaciones.

Los insumos incluyeron alimentos no perecederos —como pastas, arroz, atún y verduras enlatadas—, además de artículos de higiene personal, limpieza del hogar, pañales y agua embotellada. La distribución se realizó directamente a las familias y también a través del DIF Municipal, con el fin de ampliar la cobertura del apoyo.

El organismo informó que la ayuda fue posible gracias a la solidaridad ciudadana, y que el Centro de Acopio estatal, ubicado en avenida Alcalde 1220 en la colonia Miraflores, de Guadalajara, seguirá recibiendo donaciones hasta el 24 de octubre, en un horario de 8:00 a 16:00 horas.

Las próximas colectas estarán dirigidas a los damnificados de Puerto Vallarta, con prioridad en alimentos no perecederos, artículos de aseo y productos para bebés y adultos mayores. (Por Edgar Flores Maciel)