El delegado de CONATRAM en Jalisco, Diego Paoli, considera que deberán pasar dos o tres días para que los transportistas afectados por los bloqueos carreteros de martes y miércoles de productores de maíz, regularicen la entrega de sus mercancías.

“Para que se pueda poner otra vez al momento que se resuelva ya por completo, yo creo que ya en dos o tres días en algunos casos. En algunos casos pasará poquito más de tiempo para que se pueda corregir este faltante de producto ¿no?”.

El representante del transporte de carga en Jalisco, señala que el Macrolibramiento y el tramo a Ocotlán, se convirtieron en dos de los puntos más críticos durante el paro, que se pausó con la promesa de diálogo por parte de las autoridades federales para el próximo viernes. (Por Gricelda Torres Zambrano)