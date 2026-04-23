Un video 360 difundido en redes sociales documenta los momentos previos al ataque armado ocurrido el 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde un hombre abrió fuego contra visitantes.

Las imágenes muestran al agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, desplazándose entre turistas antes de disparar en la zona de la Pirámide de la Luna, dejando una persona fallecida y 13 heridas.

Autoridades investigan el caso y analizan el material como parte de las indagatorias.

De acuerdo con la fiscalía, el ataque habría sido planificado y vinculado a un posible efecto “imitador”.

El hecho generó preocupación por la seguridad en destinos turísticos, en un contexto previo a eventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA 2026.