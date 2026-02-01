En redes sociales circula un video que muestra parte del operativo de seguridad nacional en el que presuntamente fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en Tapalpa.

En las imágenes se observa a decenas de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional avanzar entre pastizales y árboles en una zona del municipio donde se desarrollaron los hechos.

Los efectivos aparecen apoyados por vehículos blindados y camionetas, mientras se aprecian cortinas de humo en medio de la refriega.

El operativo se realizó la mañana de este domingo y, de acuerdo con los reportes, detonó una ola de bloqueos en varios estados del país.