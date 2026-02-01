Reportan la presunta detención de uno de los líderes del Cártel del Golfo, Mario “La Chispa” Rosas, junto con otros operadores financieros de este grupo criminal, lo que provocó robo de vehículos, quema de tractocaminones y diversos narcobloqueos, los cuales se han extendido a lo largo de la carretera Ribereña e incluso alcanzaron la caseta de Camargo. De hecho, se reporta que Reynosa permanece prácticamente sitiada y sin paso en las entradas y salidas carreteras. En redes sociales se reportaron y se hicieron virales las balaceras, el robo de vehículos por personas armadas y distintos bloqueos en varios puntos de la ciudad. (Por Arturo García Caudillo)