La diputada del Partido Verde, Brenda Carrera, rindió su primer informe de actividades legislativas en el Congreso de Jalisco.

La legisladora expuso sus principales iniciativas entre ellas, sobre apología del delito, prohibición de los celulares para menores en clases o que los agresores de mujeres porten brazaletes para ubicarlos y evitar nuevas agresiones.

“Fuertes sanciones económicas son un factor de freno y desmotivación para estas empresas gruperas que ganan fuertes cantidades de dinero y que, al ponerles sanciones ridículas, lo único que logramos es que burlen a la sociedad. Nuestras niñas, niños y jóvenes ven con naturalidad las historias musicales que hablan de violencia y crimen”.

La legisladora apenas el pasado 7 de octubre renunció a la bancada de Morena para sumarse al Partido Verde. (Por Marck Hernández)