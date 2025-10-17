La quema intencional de cinco vehículos en un lapso de 24 horas en Teocaltiche refleja que el crimen organizado sigue operando con impunidad y que la pacificación del municipio permanece solo en el discurso, afirmó la especialista en temas de seguridad, Lucía Almaraz.

“Lo que nos revelan este tipo de episodios, pues son fallas en la estrategia que han tratado de implementar en la zona. Primero hay que decir que hay una reactividad sin anticipación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando ocurren los incendios, en momentos distintos, en diferentes colonias, pues se muestra que no hay un sistema de alerta temprana ni vigilancia proactiva que pueda prevenir este tipo de hechos”.

Almaraz destacó que estos hechos, registrados en colonias céntricas y periféricas del municipio, evidencian la ausencia de coordinación entre corporaciones locales, estatales y federales, lo que ha permitido la continuidad de actividades delictivas sin respuesta inmediata.

Para la analista, los incendios de vehículos confirman la fragilidad de la estrategia de seguridad en Teocaltiche y la necesidad de fortalecer los mecanismos de inteligencia y patrullaje preventivo para evitar nuevos episodios violentos. (Por Edgar Flores Maciel)