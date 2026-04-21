La diputada local de Morena, Candelaria Ochoa, negó irregularidades en su declaración patrimonial tras señalamientos de presunto enriquecimiento ilícito y presentó públicamente sus documentos para respaldar su situación financiera.

La legisladora afirmó que cuenta con dos viviendas adquiridas a lo largo de 42 años de trabajo, mientras que una tercera propiedad pertenece a su padre, de quien es cuidadora.

Además, indicó que posee dos automóviles, uno destinado al traslado médico de su padre y otro para uso personal.

“Aquí están los comprobantes de que yo he declarado cada año y está de recibido y que cuando la autoridad me requiera, aquí están los documentos. No hay nada que esconder y nada que decir más, más que eso”.

Ochoa también denunció inconsistencias en la plataforma estatal de transparencia, al señalar que, pese a solicitar que su declaración fuera pública, se difundieron documentos erróneos en los que sus bienes aparecían en “cero”. (Por Marck Hernández)