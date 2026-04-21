La diputada local de Morena, Candelaria Ochoa, negó irregularidades en su declaración patrimonial tras señalamientos de presunto enriquecimiento ilícito y presentó públicamente sus documentos para respaldar su situación financiera.
La legisladora afirmó que cuenta con dos viviendas adquiridas a lo largo de 42 años de trabajo, mientras que una tercera propiedad pertenece a su padre, de quien es cuidadora.
Además, indicó que posee dos automóviles, uno destinado al traslado médico de su padre y otro para uso personal.
“Aquí están los comprobantes de que yo he declarado cada año y está de recibido y que cuando la autoridad me requiera, aquí están los documentos. No hay nada que esconder y nada que decir más, más que eso”.
Ochoa también denunció inconsistencias en la plataforma estatal de transparencia, al señalar que, pese a solicitar que su declaración fuera pública, se difundieron documentos erróneos en los que sus bienes aparecían en “cero”. (Por Marck Hernández)
Diputada Candelaria Ochoa rechaza irregularidades en su declaración patrimonial
La diputada local de Morena, Candelaria Ochoa, negó irregularidades en su declaración patrimonial tras señalamientos de presunto enriquecimiento ilícito y presentó públicamente sus documentos para respaldar su situación financiera.