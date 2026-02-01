El dirigente del PAN en Jalisco, Juan Pablo Colín, aseguró que el partido se mantiene unido tras el relevo en la coordinación de la bancada en el Congreso local, donde Julio Hurtado sustituyó a la diputada Claudia Murguía.

El líder panista rechazó que existan fracturas internas derivadas del cambio y, en contraste, señaló que otros partidos, como Movimiento Ciudadano, enfrentan conflictos internos.

“Quien está dividido son los que traen una bronca interna para ver qué va a definir cada quien, ya saben qué partidos políticos, los naranjas, todos ellos, traen un pleitazo todos ellos. En el PAN ya entendimos cuál es la solución para ofertar electoralmente al 2027: la unidad en el propósito y la suma de todos los esfuerzos que cada quien hace desde su trinchera: diputados, partidos, alcaldesy regidores así que no hay ninguna línea”.

Por su parte, el diputado Julio Hurtado ironizó que las divisiones corresponden a la postura de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados y en el ámbito local en torno al Plan B de la reforma electoral.(Por Marck Hernández)