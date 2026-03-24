Tras el nombramiento de Ismael Jáuregui como director del SIAPA, la diputada local Tonantzin Cárdenas cuestionó su experiencia para encabezar el organismo, al señalar que su trayectoria se ha centrado en obra pública y no en gestión hídrica.

“Ha tenido experiencia en obra pública que no es lo mismo que sanear el agua, es abismalmente distinto. Lo que es peor. En Zapopan, su gestión ha dejado mucho que desear por más confianza que le tenga el gobernador. Hoy se inunda donde antes no se inundaba, por ejemplo. No podemos asegurar que al ser ingeniero o saber hacer obra pública, nos garantice que el agua va a llegar limpia”.

Cárdenas afirmó que Jáuregui no cuenta con antecedentes laborales relacionados con la gestión del agua, ya que su experiencia se limita a proyectos de obra pública en el ámbito público y privado.

Asimismo, criticó el proceso de designación impulsado por el gobernador Pablo Lemus y consideró que debió realizarse mediante una convocatoria abierta. (Por Marck Hernández)