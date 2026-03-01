El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República y al Gobierno Federal a dar carpetazo al caso del asesinato de su padre, y avanzar hacia un México donde a castiguen las injusticias de hoy, no las del pasado.

“Por supuesto que no es un caso cerrado, pero al final del día no se va a cerrar con respuestas ni con justicia. Entonces ya denle carpetazo al tema y permitan que México sane y que avancemos y que veamos al futuro. Y como lo dije en muchas otras veces, busquemos que hoy no suceda lo que sucedió hace treinta años. En lugar de querer hacer justicia 30 años después, hagamos justicia hoy, para que ningún niño, para que ninguna niña de México le pase lo que nos pasó a nosotros. Ese es el llamado y ese es cien por ciento la facultad del Ejecutivo Federal”.

Lo anterior en respuesta a la presidenta Sheinbaum, quien rechazó otorgar el indulto a Mario Aburto, supuesto asesino solitario del ex candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en 1994, argumentando que se trató de un crimen de Estado. (Por Arturo García Caudillo)