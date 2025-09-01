La diputada local de Futuro, Mariana Casillas, presentó en el Congreso de Jalisco una iniciativa para suprimir por completo el delito de aborto, incluso cuando este se practique después de las 12 semanas de gestación.

La legisladora planteó además que se mejore la atención médica para quienes soliciten el procedimiento.

“El aborto después de 12 semanas de gestación en el estado de Jalisco. Estamos agregando un capítulo en la Ley General de Salud para poder incluir la reglamentación de la objeción de conciencia, cómo se tiene que ejecutar este servicio en las instituciones de salud y cómo los profesionales de salud deben capacitarse para brindar el aborto de forma segura”.

La iniciativa fue turnada a comisiones legislativas para su análisis y, en su caso, discusión posterior en el pleno. (Por Marck Hernández)