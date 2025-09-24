Tras el fallido intento de la Fiscalía del Estado por ofrecer disculpas el pasado 14 de agosto, este miércoles el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, emitió una disculpa pública dirigida a familiares de personas desaparecidas, particularmente a la señora Natividad, cuya hija, yerno y otras dos personas permanecen desaparecidas desde 2010.

“Ofrezco una disculpa pública a Doña Nati, a don Ernesto, Don Ramón, a Diego, a Michelle, a Fidel Cedano Sandoval, a María Teresita de Jesús Vilchis Verduzco, a Rosalina Michel Cedano Chávez y Azucena Guadalupe Cedano Chávez”.

El mandatario estatal reconoció las omisiones de funcionarios del gobierno de Jalisco y las violaciones a los derechos humanos de las víctimas y sus familias en este caso. (Por Edgar Flores Maciel)