La diputada local de Morena, Brenda Carrera, presentó una solicitud de juicio político contra la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, Marta Arizmendi, a quien acusa de retirarle de manera ilegal la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos para entregarla a la legisladora Itzul Barrera.
La legisladora expresó:
“Una solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Congreso, Marta Arizmendi Fombona. Todos mis compañeros diputados saben del atropello del que fui víctima con acciones ilegales y argucias solo vistas en lo más sucio y corrupto de la política”.
La legisladora acusó de corrupción a su compañera de bancada y criticó sus aspiraciones políticas en Tonalá. Asimismo, pidió al resto de los diputados conducirse con imparcialidad en el proceso. (Por Marck Hernández)
Diputada de Morena pide juicio político contra presidenta del Congreso de Jalisco
