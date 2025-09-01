La diputada local de Morena, Brenda Carrera, presentó una solicitud de juicio político contra la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, Marta Arizmendi, a quien acusa de retirarle de manera ilegal la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos para entregarla a la legisladora Itzul Barrera.

La legisladora expresó:

“Una solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Congreso, Marta Arizmendi Fombona. Todos mis compañeros diputados saben del atropello del que fui víctima con acciones ilegales y argucias solo vistas en lo más sucio y corrupto de la política”.

La legisladora acusó de corrupción a su compañera de bancada y criticó sus aspiraciones políticas en Tonalá. Asimismo, pidió al resto de los diputados conducirse con imparcialidad en el proceso. (Por Marck Hernández)