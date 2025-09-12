Durante su visita a Guadalajara para promocionar su espectáculo “Icónica”, la cantante Yuri aseguró sentirse feliz y comprometida por ser la segunda artista en presentarse en la Arena Guadalajara y la primera cantante femenina latina en estrenar el recinto:

“Que yo soy la primera latina que va a estrenar esto, soy la segunda. Es una gran responsabilidad porque es un lugar que va a ser icónico, ya es icónico, y que va perfecto para el show que quiero presentar, por eso yo no me bajé del barco y que mejor que en este recinto familia preciosa, así que estoy muy emocionada, como si fuera la hija del dueño”.

Yuri se presentará el próximo 11 de octubre en la Arena Guadalajara, que tiene una capacidad para más de 20 mil personas. (Por Katia Plascencia Muciño)